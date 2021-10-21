Путин поздравил главреда «Новой газеты» с присуждением Нобелевской премии мира

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с вручением ему Нобелевской премии мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии мира», — обратился Путин к журналисту.

Президент также оценил решение Муратова отдать часть полученных средств на благотворительные цели. «Вы про хоспис говорили, я бы вам за это дал [премию], что вы занимаетесь такой благородной работой», — подчеркнул он.

До этого Путин оценил возможность признания главреда «Новой газеты» иностранным агентом. По его словам, Муратов не будет признан таковым, если не будет нарушать российский закон и «прикрываться премией как щитом».

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, сообщалось 8 октября. Награду также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет удостоил их награды «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

После награждения Муратов пообещал перечислить часть полученных средств в фонд «Круг добра» — российский благотворительный фонд, созданный для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, сооснователь и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который получил Нобелевскую премию мира. До него приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.