Дочь Пескова назвала закон об иноагентах «сырым»

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвала «сырым» закон об иноагентах. Своим мнением она поделилась в Instagram.

Как призналась Пескова, она читает новости на многих ресурсах, большинство из которых включены в список иноагентов. Она отметила, что изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о поправок в закон и выразила желание «поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики».

Пескова назвала «странным» то, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. По ее словам, такие решения должны приниматься «в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы». «Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ. Закон в таком виде может привести к полнейшей неразберихе», — подчеркнула она, добавив, что по ее мнению, он «мягко скажем, сырой» и «требует доработок и пояснительных инструкций».

«Ощущение, что все происходящее на наших с вами глазах, это какая-то аллюзия на борьбу с вольнодумцами», — поделилась Пескова. Она подчеркнула, что ей «хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам», которые «то и дело "попадают в опалу"».

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности отменить закон об иноагентах, отметил, что такие инициативы радикальны, однако правоприменительная практика закона может обсуждаться.