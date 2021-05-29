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Дочь Пескова поддержала ЕГЭ

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Елизавета Пескова
Елизавета Пескова
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, опубликовала в своем Instagram пост в поддержку Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По ее мнению, формат ЕГЭ «реально работает» и позволяет выпускникам, которые «готовятся и пашут», поступать в лучшие вузы страны на бюджетные места. При этом, уточнила Пескова, неважно, кто у абитуриента родители и сколько у них денег.

Проблему с оплатой репетиторов и необходимостью дополнительных курсов она назвала «другим вопросом». Также Пескова признала, что существует множество поводов ненавидеть ЕГЭ, однако главные из них — это давление и стресс, избыточное количество информации, которую большинство забывает сразу же после сдачи экзаменов.

Выход из этой проблемы она видит не в отмене ЕГЭ, а усилении психологической подготовки, которой должны заниматься не только школьные учителя, но и родители. Интерес к теме Пескова объяснила тем, что в этом году экзамены сдает ее младший брат. Также она пообещала продолжить рассуждения о ЕГЭ в следующих постах.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что лично сдал ЕГЭ по русскому языку и получил за него «не ниже четверки». На ответы на вопросы и сочинение на тему Победы ему выделили 30 минут, однако сочинение он не дописал.

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