Одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» признали иноагентом

Минюст включил в список иноагентов одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Кочеткова

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Игоря Кочеткова — одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан иностранным агентом), сообщается на сайте ведомства.

«12 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь Викторович», — подчеркивается в заявлении Минюста.

Ранее Минюст признал движение «Российская ЛГБТ-сеть» иноагентом. Организацию основал Кочетков в 2006 году, в 2008 году его избрали председателем движения.

10 ноября Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент». Его создали трое россиян, ранее внесенных в реестр — Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Дарья Апахончич.