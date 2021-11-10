Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент»

Минюст России признал издание «Как бы инагент» СМИ-иноагентом, включил его в соответствующий реестр. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент"», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что общество было создано россиянами, которые ранее были внесены в реестр — Денисом Камалягиным, Сергеем Маркеловым и Дарьей Апахончич.

8 ноября сообщалось, что в реестр иноагентов попали еще пять россиян. В список попали адвокат Иван Павлов, который защищал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также адвокаты правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29» Валерия Ветошкина и Максим Оленичев, глава медиотдела компании Максим Заговора и активистка Елена Скворцова.

До этого иностранными агентами были признаны такие издания, как «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект» и «Радио Свобода».