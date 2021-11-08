Минюст признал иноагентами еще пять россиян

Минюст включил в список иноагентов еще пять россиян, среди них адвокат Иван Павлов

Минюст России включил в реестр иноагентов еще пять россиян, среди них адвокат Иван Павлов, который защищал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также попали адвокаты правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29» Валерия Ветошкина и Максим Оленичев, глава медиотдела компании Максим Заговора и активистка Елена Скворцова, следует из заявления.

Сам Павлов заявил Telegram-каналу «Можем объяснить», что намерен обжаловать решение Минюста. «Я пока не собираюсь маркировать свои сообщения в соцсетях как иноагент», — сказал адвокат. «Мне представляется важным разобраться в том, что послужило правовым основанием для внесения меня и моих коллег в реестр иноагентов. Мы будем обжаловать это решение совершенно точно», — заключил Павлов.

Ранее в октябре Минюст России включил в реестр иностранных агентов издание «Журналист-иностранный агент». Организация была создана Людмилой Савицкой, которая ранее была признана иноагентом как физическое лицо. Его включили в реестр по обращению самого СМИ.

До этого иностранными агентами были признаны издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект» и «Радио Свобода».