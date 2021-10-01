Минюст включил в перечень нежелательных две организации сайентологов

Минюст России включил в список нежелательных две организации сайентологов из США

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных две организации сайентологов из Соединенных Штатов, а также «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами». Об этом сообщается на сайте Минюста.

Так, 1 октября в список нежелательных были включены «Всемирный институт сайентологических предприятий», организация «Библиотека Рона Хаббарда» и «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO).

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательными деятельность «Всемирного института сайентологических предприятий» и «Церкви духовной технологии», которую по-другому называют «Библиотека Л. Рона Хаббарда». По данным ведомства, деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России.

Основателем религиозно-философского учения сайентология стал писатель-фантаст Лафайет Рон Хаббард в начале 1950-х годов. Члены этого движения исходят из того, что человек — духовное существо, проживающее не одну жизнь. Среди последователей сайентологии есть известные деятели культуры.