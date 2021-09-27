Зарубежную организацию по наблюдению за выборами признали нежелательной в России

«Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательными деятельность зарубежной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», об этом сообщается на сайте ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что деятельность этой организации представляет угрозу безопасности России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательными деятельность двух иностранных организаций на территории страны: «Всемирного института сайентологических предприятий» и «Церкви духовной технологии», которую иначе называют «Библиотека Л. Рона Хаббарда».