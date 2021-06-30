Генпрокуратура признала четыре иностранных фонда «нежелательными организациями»

Генеральная прокуратура России признала «нежелательными организациями» четыре иностранных фонда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Нежелательными организациями» признали Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), которые зарегистрированы в Великобритании, и European Choice («Европейский выбор»), зарегистрированный во Франции.

В пресс-службе отметили, что информацию о данном решении направили в Министерство юстиции России.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College, которая является частным гуманитарным университетом.