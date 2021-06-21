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Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Генпрокуратура установила, что деятельность НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Как пишет «Интерфакс», Bard College станет 35-й НПО, признанной в России нежелательной. Это — частный гуманитарный университет в штате Нью-Йорк, у которого есть образовательная сеть в нескольких странах. В результате сотрудничества учреждения с Петербургским государственным университетом был образован факультет свободных искусств и наук СПбГУ, деканом которого с 2011 года является глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

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