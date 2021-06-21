Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Bard College

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Генпрокуратура установила, что деятельность НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Как пишет «Интерфакс», Bard College станет 35-й НПО, признанной в России нежелательной. Это — частный гуманитарный университет в штате Нью-Йорк, у которого есть образовательная сеть в нескольких странах. В результате сотрудничества учреждения с Петербургским государственным университетом был образован факультет свободных искусств и наук СПбГУ, деканом которого с 2011 года является глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.