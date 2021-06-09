Госдума запретила россиянам участвовать в деятельности «нежелательных» НКО

Госдума приняла в третьем и финальном чтении законопроект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России некоммерческих (НКО) и неправительственных (НПО) организаций. Об этом нижняя палата парламента сообщила на своем сайте.

Согласно принятому документу, запрет распространяется на граждан России, российских юридических лиц, а также на лица без гражданства, которые проживают в России на постоянной основе. Им запрещается участвовать в деятельности зарубежных организаций, которые устраивают тренинги по влиянию на избирательные кампании и занимаются организацией несанкционированных политических акций.

Помимо этого,теперь к нежелательным организациям будут относить те НКО и НПО, которые играли роль посредника в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными организаций. Отслеживанием таких переводов будет заниматься Росфинмониторинг.

«Поправки помогут обеспечить прозрачность в деятельности НКО. Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели», — заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Ранее Василий Пискарев назвал опорные пункты, через которые якобы реализуются антироссийские проекты НПО. По его словам, они находятся в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Грузии и на Украине.

27 мая организация «Открытая Россия», признанная нежелательной на территории России, полностью прекратила свою деятельность и закрыла отделения в регионах. По словам исполнительного директора организации Андрея Пивоварова, соответствующее решение принято с целью защитить сторонников от уголовного преследования.

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