Россия
 
Последние новости
Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
На спутнике Юпитера нашли признаки подводных термальных источников
Избиение стюардессы пассажиркой самолета попало на видео
Белоруссию возмутил разворот летевшего из Минска в Европу лайнера
Массовое ДТП с грузовиками произошло на российской трассе
В Турции оценили планы создания государства у границ России
Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли
Пытавшийся откупиться россиянин швырнул пачку денег в лицо гаишнику
Сборная России по хоккею всухую обыграла Данию на чемпионате мира
Новости партнеров

Генпрокуратура признала три организации нежелательными в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность трех иностранных неправительственных организаций, находящихся в Германии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Речь идет о «Центре либеральной современности» («ЦЛС», Zentrum für die Liberale Moderne GmbH), «Форуме русскоязычных европейцев» («ФРЕ», Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), «Немецко-русском обмене» («НРО», Deutsch-Russischer Austausch e.V.).

Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов» и направлено в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень. В Генпрокуратуре отметили, что деятельность этих компаний угрожает конституционному строю и безопасности России.

18 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект о полном запрете россиянам и юрлицам участвовать в работе нежелательных в России иностранных неправительственных организаций (НПО), в том числе за границей. Нарушителю будет грозить крупный штраф, а при повторных случаях — до четырех лет лишения свободы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший мэр Екатеринбурга оштрафован за участие в нежелательной организации
Россиянам запретят работать с «нежелательными организациями»
В Госдуме раскрыли антироссийские опорные пункты «нежелательных организаций»