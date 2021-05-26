Генпрокуратура признала три организации нежелательными в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность трех иностранных неправительственных организаций, находящихся в Германии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Речь идет о «Центре либеральной современности» («ЦЛС», Zentrum für die Liberale Moderne GmbH), «Форуме русскоязычных европейцев» («ФРЕ», Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), «Немецко-русском обмене» («НРО», Deutsch-Russischer Austausch e.V.).

Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов» и направлено в Минюст для внесения сведений в соответствующий перечень. В Генпрокуратуре отметили, что деятельность этих компаний угрожает конституционному строю и безопасности России.

18 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект о полном запрете россиянам и юрлицам участвовать в работе нежелательных в России иностранных неправительственных организаций (НПО), в том числе за границей. Нарушителю будет грозить крупный штраф, а при повторных случаях — до четырех лет лишения свободы.