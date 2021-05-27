«Открытая Россия» объявила о закрытии

Организация «Открытая Россия», признанная нежелательной на территории России, полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах, объявил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в четверг, 27 мая.

По его словам, соответствующее решение принято с целью защитить сторонников от уголовного преследования.

«Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела», — сказал он.

Пивоваров пояснил, что поправки к закону о нежелательных организациях, которые рассматривает Госдума, позволят завести уголовное дело на любого человека, связанного с «Открытой Россией». Он выразил уверенность в том, что поправки будут приняты, и тогда «на наших активистов начнется настоящая охота».

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Организация распускалась дважды в 2006 и в 2019 годах и учреждалась в других форматах без правопреемственности. В апреле 2017-го Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность организаций, связанных с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским.