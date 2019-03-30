«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич. Такое решение приняла конфедерация сообщества, чтобы защитить его активистов.

«Несмотря на то что преследование активистов "Открытой России" незаконно, и мы продолжаем на этом настаивать во всех инстанциях, мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее», — объяснила Грязневич.

В январе против члена совета «Открытой России» Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Обыски прошли и у других участников движения.

Нежелательным сообщество было признано в апреле 2017 года как зарегистрированное в Великобритании, хотя активисты неоднократно пытались доказать, что это не так. В декабре того же года доступ к сетевым ресурсам движения был запрещен по требованию Роскомнадзора.

«Открытая Россия» как сетевое движение появилась в 2001 году. В 2006-м организация прекратила деятельность после ареста всех счетов. Она возобновила работу в 2014 году.

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