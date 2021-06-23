Совфед запретил россиянам участвовать в работе нежелательных НПО

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий гражданам участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций (НПО) за рубежом. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 июня.

Юридические лица, согласно документу, также не имеют права участвовать в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, в любой стране мира.

Кроме того, по этому закону денежные переводы в Россию из ряда стран с 1 октября попадут под контроль Росфинмониторинга вне зависимости от суммы перевода. Перечень таких стран будет сформирован Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ.

21 июня Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College, которая является частным гуманитарным университетом.

27 мая организация «Открытая Россия», признанная нежелательной на территории России, полностью прекратила свою деятельность и закрыла отделения в регионах.