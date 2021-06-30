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В Госдуме объяснили пользу запрета для россииян на участие в нежелательных НПО

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Василий Пискарев
Василий Пискарев
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев объяснил пользу запрета для россиян на участие в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций (НПО) за рубежом. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале комиссии.

По его словам, теперь государство сможет контролировать поступление средств из-за рубежа вне зависимости от размера суммы. «Это важно для понимания, сколько заграница вбухивает денег в нашу внутреннюю политику. Понятно, что не для того, чтобы люди получили радость и процветание. Это совсем другая тема: они вбухивают деньги, чтобы Россию ослабить», — заметил Пискарев.

Он также подчеркнул, что под наблюдением комиссии в настоящее время находятся не менее десяти центров иностранного влияния, которые «готовят провокаторов для организации протестов». Кроме того, он подчеркнул, что многие центры сменили тактику после введенного запрета.

«Мы не хотим ни с кем ссориться. Мы хотим только одного — чтобы они не лезли в наши внутренние дела. Пусть работают здесь, но по нашим законам», — заключил глава комиссии.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал федеральный закон, согласно которому россиянам запрещается участвовать в деятельности нежелательных в стране НПО за ее пределами.

Неделей ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College, которая является частным гуманитарным университетом. 27 мая организация «Открытая Россия», признанная нежелательной на территории России, полностью прекратила свою деятельность и закрыла отделения в регионах.

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