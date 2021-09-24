Организации саентологов признали нежелательными в России

Генеральная прокуратура признала нежелательным в России две организации саентологов

Генеральная прокуратура России признала нежелательными деятельность двух иностранных организаций на территории страны: «Всемирного Института Саентологических Предприятий» и «Церкви Духовной Технологии», которую иначе называют «Библиотекой Л. Рона Хаббарда». Об этом сообщается в Telegram-канале «Генпрокуратура России».

«По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России.

Ранее Генпрокуратура России признала «нежелательными организациями» четыре иностранных фонда, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Религиозно-философское учение саентология основал писатель-фантаст Лафайет Рон Хаббард в начале 1950-х годов. Члены саентологического движения исходят из того, что человек является духовным существом, которое проживает не одну жизнь. Среди последователей саентологии есть известные деятели культуры.