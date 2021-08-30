Минюст включил в список нежелательных четыре организации евангелистов

Минюст России включил в список нежелательных четыре организации из Литвы и Украины

Министерство юстиции России включило четыре организации евангелистов из Литвы и Украины в перечень тех, чья деятельность нежелательна на территории страны. Об этом сообщается на сайте министерства.

В перечень вошли Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение», Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвия), Духовное учебное заведение Международный библейский колледж «Новое Поколение» (Украина) и Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия).

На данный момент в списке Минюста значатся 46 нежелательных организаций.

23 августа генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех латвийских и украинских религиозных организаций. В ведомстве посчитали, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в российский Минюст.