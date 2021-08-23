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В России признали нежелательными четыре зарубежных религиозных организации

Генпрокуратура России признала нежелательными четыре зарубежных религиозных организации
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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех латвийских и украинских религиозных организаций. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает ТАСС.

Речь идет о неправительственных организациях (НПО) международное христианское движение «Новое поколение» и Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», зарегистрированных в Латвии. В список также попали две украинские организации: Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение» и Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж "Новое Поколение"».

В Генпрокуратуре считают, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Уточняется, что информация о принятом решении направлена в российский Минюст для внесения этих организаций в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

9 июля стало известно, что список нежелательных неправительственных организаций пополнили пять европейских НПО. В перечень вошли чешская «Компания свободы информации з.с», французский «Европейский выбор», британские «Оксфордский российский фонд» и Фонд «Будущее России», а также Фонд Ходорковского.

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