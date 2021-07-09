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Минюст включил в список нежелательных пять европейских НПО

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России включил в список нежелательных пять европейских неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщается на сайте министерства.

В перечень вошли чешская «Компания свободы информации з.с» (Spolecnost Svobody Informace, Z.S), французский «Европейский выбор» (European Choice), британские «Оксфордский российский фонд» (Oxford Russia Fund) и Фонд «Будущее России» (Future of Russia Foundation), а также Фонд Ходорковского (Khodorkovsky Foundation).

Ранее в Госдуме объяснили пользу запрета для россиян на участие в деятельности нежелательных НПО. Как заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, государство сможет контролировать поступление средств из-за рубежа вне зависимости от размера суммы.

По его словам, заграница «вбухивает» деньги во внутреннюю политику не для того, чтобы люди получили радость и процветание, а для ее ослабления.

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