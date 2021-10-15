В Republic прокомментировали включение в реестр иноагентов

Главный редактор Republic (включено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов) Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента.

По его словам, издание не имеет иностранного финансирования. «У Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков», — отметил Колезев.

Ранее Минюст России пополнил список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, двумя организациями. В реестр внесли «Москоу диджитал медиа», издателя Republic, и акционерное общество «РС-Балт», которое является юридическими лицом издания «Росбалт».

Ранее стало известно, что в список СМИ-иноагентов включили АНО по защите прав человека и информированию населения «Якутия — наше мнение». В Минюсте пояснили, что организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, — Степаном Петровым.