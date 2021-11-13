Писательница Петрушевская отказалась от Госпремии из-за ситуации с «Мемориалом»

Писатель, драматург и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии из-за попыток Генпрокуратуры ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме», — заявила писательница.

Петрушевская также добавила, что отказывается от Государственной премии, так как ей вручал значок президент России Владимир Путин. По ее словам, президент якобы не читал ее пьесу, посвященную не вернувшемся из лагерей.

Как пишет РБК, писательница не будет оформлять отказ от Госпремии, которую получила в области литературы и искусства в 2002 году, потому что это «первое отрешение от Государственной премии за всю историю» и нет подобного опыта.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд. Организация получила уведомление об иске от Верховного суда 11 ноября. Там заявили, что это «политическое решение».