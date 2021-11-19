Лауреаты Нобелевской премии мира призвали отозвать иски против «Мемориала»

Лауреаты Нобелевской премии мира — бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали отозвать иски против общества «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Они отметили, что разделяют тревогу, вызванную в России требованием закрыть его. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам Горбачева и Муратова, деятельность «Мемориала» долгие годы была направлена на восстановление исторической справедливости и сохранение памяти о погибших и пострадавших в ходе репрессий граждан. Продолжение работы общества отвечает интересам страны, отметили они.

В частности, лауреаты Нобелевской премии мира призвали отложить дату заседания по рассмотрению иска.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у «Мемориала» давно есть проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. По его словам, это хорошо известный факт.

Генеральная прокуратура направила иск о ликвидации общества «Мемориал» в Верховный суд. Организация получила уведомление 11 ноября и заявила, что это политическое решение.