В Кремле ответили на вопрос о ликвидации «Мемориала»

Пресс-секретарь президента РФ Песков о ликвидации «Мемориала»: это не тема повестки Кремля

Вопрос ликвидации признанного иностранным агентом правозащитного центра «Мемориал» не находится среди важнейших тем повестки Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 23 ноября, «Интерфакс».

Он также указал, что в рамках данного дела имеется позиция Генеральной прокуратуры. В то же время представитель главы государства призвал дождаться решения суда.

«Эту ситуацию мы не хотим сейчас комментировать», — подчеркнул Песков.

Ранее отозвать иски против «Мемориала» призвали бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Они отметили, что разделяют тревогу, вызванную требованием закрыть его.

Генеральная прокуратура направила иск о ликвидации общества «Мемориал» в Верховный суд. Организация получила уведомление 11 ноября и заявила, что это политическое решение.