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В прокуратуре заявили о депрессивном последствии материалов «Мемориала»

Прокуратура Москвы: материалы «Мемориала» могут приводить к депрессивному состоянию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Распространение материалов правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) может приводить к «депрессивному состоянию» у тех, кто их читает. О таком последствии заявил представитель прокуратуры Москвы, выступая в Мосгорсуде, сообщает РБК.

«Психическое здоровье граждан может пострадать. Эти материалы могут вызвать в том числе депрессивное состояние у граждан», — заявил прокурор.

При этом представитель ведомства рассказал, что данные о таких случаях к материалам дела не приобщены. Материалы «Мемориала» могут оказать негативное влияние на духовное и нравственное развитие несовершеннолетних, добавил прокурор.

В ноябре сообщалось, что рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» отложено на декабрь.

Генпрокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд 11 ноября. Причиной указывается неоднократное нарушение закона об иноагентах. В организации эти нарушения отрицают и заявляют, что дело носит политический характер.

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Анна Филипенко
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