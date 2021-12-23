В прокуратуре заявили о депрессивном последствии материалов «Мемориала»

Распространение материалов правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) может приводить к «депрессивному состоянию» у тех, кто их читает. О таком последствии заявил представитель прокуратуры Москвы, выступая в Мосгорсуде, сообщает РБК.

«Психическое здоровье граждан может пострадать. Эти материалы могут вызвать в том числе депрессивное состояние у граждан», — заявил прокурор.

При этом представитель ведомства рассказал, что данные о таких случаях к материалам дела не приобщены. Материалы «Мемориала» могут оказать негативное влияние на духовное и нравственное развитие несовершеннолетних, добавил прокурор.

В ноябре сообщалось, что рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» отложено на декабрь.

Генпрокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд 11 ноября. Причиной указывается неоднократное нарушение закона об иноагентах. В организации эти нарушения отрицают и заявляют, что дело носит политический характер.