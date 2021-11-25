Рассмотрение иска о ликвидации «Мемориала» отложили на декабрь

Заседание Верховного суда по иску о ликвидации общества «Мемориал» отложили до 14 декабря

Рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) отложено до 14 декабря, сообщает ТАСС.

Верховный суд объявил перерыв в рассмотрении иска. Председательствующая судья Анна Назарова также отметила, что суд не будет допрашивать свидетелей, на чем настаивали представители организации, решив, что они не смогут дать значимые пояснения для дела.

Первое заседание суда по делу «Мемориала» состоялось 23 ноября, тогда оно было перенесено на 25 ноября.

Генпрокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд 11 ноября. Причиной указывается неоднократное нарушение закона об иноагентах. В организации эти нарушения отрицают и заявляют, что дело носит политический характер.

