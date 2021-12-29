Запад отреагировал на ликвидацию «Мемориала» в России

Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах, сообщило РИА Новости. Запад отреагировал на ликвидацию организации: мировые политики раскритиковали решение российского суда.

Так, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон осуждает постановление. В министерстве иностранных дел (МИД) Германии сообщили, что решение суда им «более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав».

Мы призываем остановить нападки на гражданское общество в России Нед Прайс Пресс-секретарь Госдепа

В Германии считают, что такое решение лишает права голоса жертв притеснений и репрессий. Глава МИД Латвии также высказался насчет ликвидации центра. Он перешел на русский язык, пригрозил Москве божьим судом словами поэта Михаила Лермонтова. Министр добавил, что возмущен этим решением. Также его осудила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Генпрокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд 11 ноября. Причиной указывалось неоднократное нарушение закона об иноагентах. В организации же утверждали, что дело носит политический характер.

Решение Верховного суда

28 декабря Верховный суд России ликвидировал «Мемориал». На заседании иск поддержали представители Министерства юстиции и Роскомнадзора. По словам представителя Минюста, ряд нарушений организацией российского законодательства подтверждается, при этом, организация продолжает нарушать закон, что нельзя оправдать никакими иными заслугами. В Роскомнадзоре также высказались в поддержку иска, поданного Генеральной прокуратурой.

РИА Новости со ссылкой на представителя защиты Марию Эйсмонт сообщили, что решение суда будет обжаловано. Еще до оглашения приговора рядом с Верховным судом в Москве начались задержания активистов с плакатами, которые ждали решения суда возле входа в здание, сообщает Telegram-канал SHOT.

Международный «Мемориал» занимался исследованием советских репрессий, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный «Мемориал» — «юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным». Обе структуры находились в реестре иностранных агентов уже свыше пяти лет.

Представитель Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров заявил, что, с одной стороны, «Мемориал» спекулирует на теме репрессий, представляя СССР террористическим государством, а с другой — занимается реабилитацией нацистских преступников, виновных в убийствах советских граждан. Он предположил, что кто-то платит организации за попытки реабилитации изменников родины и именно это является настоящей причиной того «яростного неприятия», с которым организация открещивается от статуса иностранного агента.

Дело Дмитриева

27 декабря суд в Карелии приговорил историка Дмитриева, главу карельского отделения «Мемориала», к 15 годам колонии строгого режима. Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет. В 2018 году его оправдали, затем отменили решение и приговорили к 3,5 годам колонии, а в 2020 году решили увеличить срок заключения до 13 лет. В ЕС назвали приговор неприемлемым. Об этом написал в Twitter официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

Юрий Дмитриев стал первооткрывателем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Он составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-1940-е годы.