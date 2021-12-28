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Минюст и Роскомнадзор поддержали в суде ликвидацию международного «Мемориала»

Минюст и Роскомнадзор поддержали судебный иск о ликвидации международного «Мемориала»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представители Министерства юстиции и Роскомнадзора поддержали в ходе судебного заседания иск о ликвидации международного «Мемориала» (признан в России иностранным агентом). Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

В частности, по словам представителя Минюста, ряд нарушений организацией российского законодательства подтверждается решениями судов, при этом, «Мемориал» продолжает нарушать закон, что нельзя оправдать никакими иными заслугами.

Представитель Роскомнадзора также высказалась в поддержку иска, поданного Генеральной прокуратурой.

В ноябре Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международного «Мемориала». В свою очередь, прокуратура Москвы обратилась с той же целью в Мосгорсуд в отношении правозащитного центра «Мемориал» (организация также признана иностранным агентом, рассмотрение иска назначено на 29 декабря). Основной причиной в обоих случаях стало систематическое игнорирование обеими организациями требования указывать статус иностранного агента.

Международный «Мемориал» занимается исследованием советских репрессий, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный «Мемориал» — «юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным». Обе структуры находятся в реестре иностранных агентов уже свыше пяти лет.

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Игорь Дмитров
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