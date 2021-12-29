В Госдепе осудили ликвидацию «Мемориала»

В США осудили ликвидацию международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом). Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в ходе телефонного брифинга, пишет РИА Новости.

По словам Прайса, Вашингтон осуждает решение Верховного суда РФ. «Мы призываем остановить нападки на гражданское общество в России», — сказал он.

Ранее на ситуацию отреагировало министерство иностранных дел (МИД) Германии. В ведомстве заявили, что решение суда им «более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав».

28 декабря Верховный суд России ликвидировал «Мемориал». Генпрокуратура, подавшая соответствующий иск, заявила, что причиной стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» отрицают нарушения и считают, что дело носит политический характер и направлено на уничтожение организации, которая занимается защитой прав человека и исследует политические репрессии.