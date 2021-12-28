В Германии отреагировали на ликвидацию «Мемориала»

Министерство иностранных дел (МИД) Германии отреагировало на ликвидацию международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, решение суда им «более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав». «Это решение не в последнюю очередь нас беспокоит и потому, что лишает голоса жертв притеснений и репрессий», — заявили там.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя ликвидацию «Мемориала», перешел на русский язык и пригрозил Москве божьим судом словами поэта Михаила Лермонтова. Министр добавил, что возмущен решением российского суда.

28 декабря Верховный суд России ликвидировал «Мемориал». Генпрокуратура, подавшая соответствующий иск, заявила, что причиной стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» отрицают нарушения и считают, что дело носит политический характер и направлено на уничтожение организации, которая занимается защитой прав человека и исследует политические репрессии.