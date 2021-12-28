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МИД Латвии узнал о ликвидации «Мемориала» и перешел на русский язык

Глава МИД Латвии Ринкевич отреагировал на ликвидацию «Мемориала» словами Лермонтова

Фото: Dylan Martinez / Reuters

МИД Латвии специфично отреагировал на ликвидацию правозащитного центра «Мемориал» (признан НКО-иноагентом) в России. Глава министерства Эдгар Ринкевич перешел на русский язык и пригрозил Москве божьим судом словами поэта Михаила Лермонтова. Сообщение он написал в Twitter.

«Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда — все молчи!.. Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет», — процитировал русского поэта Ринкевич, узнав о ликвидации центра.

Министр добавил, что возмущен решением российского суда. Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю, заметил он.

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22 июля

28 декабря из-за нарушений «закона об иногентах» Верховный суд России ликвидировал международную правозащитную организацию «Мемориал». Прокурор Алексей Жафяров в ходе заседания суда заявил, что общество спекулирует на теме репрессий. «Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников. (...) Наверное, потому что за это кто-то платит», — заявлял он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призналась в использовании русского языка. По ее словам, она разговаривает на русском с украинскими политиками.

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Дмитрий Настасьев
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