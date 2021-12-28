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Премьер-министр Эстонии призналась в общении с украинскими политиками на русском

Премьер-министр Эстонии Каллас: при посещении Украины общаюсь на русском языке

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Посредственных знаний русского языка недостаточно, чтобы давать интервью или выступать перед избирателями в Эстонии, но вполне хватает для общения с украинскими политиками. Об этом в интервью телеканалу ETV+ заявила премьер-министр балтийской республики Кая Каллас.

Политик призналась, что в детстве ей нравились уроки русского языка, и она смогла овладеть им на высоком уровне. При этом премьер указала, что не использует его в публичной сфере, чтобы не показаться некомпетентной из-за возможного недопонимания.

«Хотя темой ты владеешь — просто не владеешь основательно языком. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то общаюсь по-русски», — сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Эстонии представило план по дерусификации школьного образования. Согласно замыслу проекта, к 2035 году во всех школах, финансируемых государством, обучение будет вестись исключительно на эстонском. Получить образование на русском можно будет лишь в частных учебных заведениях.

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Алевтина Запольская
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