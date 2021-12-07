Эстония представила план полной дерусификации школ

В Эстонии не останется русскоязычных школ к 2035 году

Министерство образования Эстонии представило план полной дерусификации школ в стране. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Согласно плану, в стране не останется русскоязычных школ к 2035 году. Во всех финансируемых государством школах обучение будет вестись только на эстонском языке. Против принудительного перехода выступили депутаты парламента от Центристской партии.

Однако, по словам министра образования Эстонии Лийны Керсны, все еще остается нерешенной проблема с учителями. «У нас сейчас более три тысячи учителей, чей уровень знания языка не соответствует требованиям. Их отправляют на курсы, но только от двух до пяти процентов учителей заканчивают курсы и получают необходимый уровень знания языка», — рассказала она.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что отказ от преподавания на русском языке в школах Эстонии невозможен. Глава государства также раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». При этом Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе.

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.