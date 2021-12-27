Историка Дмитриева признали виновным в изготовлении порно и хранении оружия

В Карелии историк Юрий Дмитриев признан судом виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает ТАСС.

Суд по совокупности преступлений назначил Юрию Дмитриеву 15 лет колонии.

Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Позднее оправдание отменили и приговорили его к 3,5 годам колонии.