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Генеральная прокуратура обвинила «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов

Генеральная прокуратура обвинила «Мемориал» в реабилитации нацистских преступников

Фото: страница «Международный Мемориал» в Facebook

Общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом), с одной стороны, спекулирует на теме репрессий, представляя СССР террористическим государством, а с другой — занимается реабилитацией нацистских преступников, виновных в убийствах советских граждан. Об этом заявил в Верховном суде представитель Генеральной прокуратуры Алексей Жафяров, сообщает во вторник, 28 декабря, «Интерфакс».

«Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников. (...) Наверное, потому что за это кто-то платит», — заявил он, предположив, что именно это является настоящей причиной того «яростного неприятия», с которым организация открещивается от статуса иностранного агента.

Представитель Генеральной прокуратуры подчеркнул, что на протяжении последних лет «Мемориал» ни разу не обратился в ведомство с запросом о признании кого-либо жертвой репрессий. Он также посетовал, что организация в своей работе сосредоточилась на искажении исторической памяти — прежде всего о Великой Отечественной войне.

Генпрокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд 11 ноября. Причиной указывается неоднократное нарушение закона об иноагентах. В организации эти нарушения отрицают и заявляют, что дело носит политический характер.

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Игорь Дмитров
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