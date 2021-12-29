Прокуратура заявила о непрозрачности финансов «Мемориала»

Прокурор в ходе прений в Мосгорсуде заявила о непрозрачности финансовой деятельности организации «Мемориал» (признана в России иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Сторона обвинения считает, что в финансовых отчетах «Мемориала» нет полных сведениях о доходах и расходах организации.

Во вторник, 28 декабря, Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».

В ходе судебных прений прокурор заявил, что общество пытается реабилитировать «изменников родины и нацистских пособников».

Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного «Мемориала» в ноябре 2021 года. Параллельно, прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», занимающийся «юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным».

Причиной является систематический отказ от указания статуса иностранного агента, статус которого обе организации получили около пяти лет назад.

Процесс против «Мемориала» вызвал осуждение в международном сообществе. Европарламент принял соответствующую резолюцию. Высказались против закрытия организации политики из Германии, США и других стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что нарушения Мемориалом закона — «хорошо известный факт». Он отметил, что руководство страны считает соблюдение законодательства необходимым условием деятельности любых НКО.

