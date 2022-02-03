Верховный суд проверит свое решение о ликвидации «Мемориала»

Верховный суд России 28 февраля проверит свое решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.

О ликвидации правозащитной организации стало известно в конце декабря 2021 года. Представители прокуратуры заявили в суде, что «Мемориал» существует на деньги от иностранных источников, в том числе от государств. При этом в финансовых отчетах центра, заявили они, нет полных сведениях о доходах и расходах.

Верховный суд России сообщил, что «Мемориал» был ликвидирован из-за отсутствия публичности. Кроме того, общество вводило в заблуждение людей и допускало другие грубые нарушения закона о некоммерческих организациях. Суд также пришел к выводу, что эти нарушения были умышленными, носили системный и сознательный характер.