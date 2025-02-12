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07:38, 12 февраля 2025Мир

Освобожденный американец Фогель заявил о помиловании Путиным

Освобожденный американец Марк Фогель заявил о помиловании Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Освобожденный американец Марк Фогель заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Видео опубликовано на странице Белого дома в социальной сети Х.

«Я искренне рад вернуться на Родину. Спасибо моей стране за все усилия, что приложила к моему освобождению. Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», — заявил американец. Глава Белого дома, в свою очередь, выразил благодарность российскому лидеру за это решение. Он назвал решение Путина «очень справедливым и разумным».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля. Мужчина был осужден в России за контрабанду наркотиков. В Белом доме назвали возвращение Марка Фогеля проявлением доброй воли со стороны Москвы и хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине.

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