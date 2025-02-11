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22:18, 11 февраля 2025Мир

США назвали возвращение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине

Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Reed / Reuters

Белый дом назвал возвращение гражданина США Марка Фогеля, ранее осужденного в России, проявлением доброй воли со стороны Москвы и хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолца, пишет РИА Новости.

Он заявил, что стороны движутся в правильном направлении «к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Марка Фогеля. Американец был осужден в России за контрабанду наркотиков. В августе 2024 года его семья на фоне отсутствия его имени в списке обмена заключенными обвинила власти Соединенных Штатов в двойных стандартах и безразличии.

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