В России оценили освобождение бывшего американского дипломата Фогеля

ЕПАМ: Освобождение Фогеля стало результатом слаженной работы юристов США и РФ

Освобождение бывшего американского дипломата Марка Фогеля стало результатом слаженной совместной работы юристов России и США. Об этом заявили РИА Новости в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), занимавшемся защитой американца.

Там выразили надежду, что успешное сотрудничество по делу 63-летнего школьного учителя из штата Пенсильвания будет способствовать нормализации отношений двух стран.

Фогель преподавал в англо-американской школе в Москве и был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он обладал дипломатическим статусом.

14 августа 2021 года американец с супругой прилетели в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже Фогеля были обнаружены марихуана, расфасованная в упаковки от контактных линз, и гашишное масло, залитое в картриджи для электронных сигарет.

После задержания Фогель признал факт перемещения наркотиков через границу, при этом отрицая наличие у него преступного умысла. По его словам, марихуану ему выписал врач после операции на позвоночнике, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию. Химкинский городской суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.

12 февраля он на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля. В Белом доме назвали возвращение своего гражданина проявлением доброй воли со стороны Москвы.