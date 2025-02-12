Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 12 февраля 2025Силовые структуры

В России оценили освобождение бывшего американского дипломата Фогеля

ЕПАМ: Освобождение Фогеля стало результатом слаженной работы юристов США и РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Освобожденный американец Фогель заявил о помиловании Путиным
Марк Фогель (справа)

Марк Фогель (справа). Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Освобождение бывшего американского дипломата Марка Фогеля стало результатом слаженной совместной работы юристов России и США. Об этом заявили РИА Новости в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), занимавшемся защитой американца.

Там выразили надежду, что успешное сотрудничество по делу 63-летнего школьного учителя из штата Пенсильвания будет способствовать нормализации отношений двух стран.

Фогель преподавал в англо-американской школе в Москве и был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он обладал дипломатическим статусом.

14 августа 2021 года американец с супругой прилетели в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже Фогеля были обнаружены марихуана, расфасованная в упаковки от контактных линз, и гашишное масло, залитое в картриджи для электронных сигарет.

После задержания Фогель признал факт перемещения наркотиков через границу, при этом отрицая наличие у него преступного умысла. По его словам, марихуану ему выписал врач после операции на позвоночнике, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию. Химкинский городской суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.

12 февраля он на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля. В Белом доме назвали возвращение своего гражданина проявлением доброй воли со стороны Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      «Ростех» обозначил преимущество российского оружия

      Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

      В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

      Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

      МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

      В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

      Зеленскому предрекли потерю власти до мая

      Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

      Украинец предпочел остаться в плену вместо возвращения в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше