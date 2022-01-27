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Посольство США отреагировало на арест бывшего сотрудника в Москве

Посольство США: следим за ситуацией вокруг ареста бывшего сотрудника Марка Фогеля

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Посольство США в Москве отреагировало на арест своего бывшего сотрудника Марка Фогеля, обвиненного в контрабанде наркотиков, и следит за ситуацией вокруг его дела. Об этом «Ленте.ру» заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

«Мы серьезно относимся к нашей обязанности помогать гражданам США за рубежом и следим за ситуацией», — сообщили в посольстве. Дипмиссия отказалась от дальнейших комментариев по этому делу из соображений конфиденциальности.

Ранее стало известно, что следователи МВД возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против бывшего сотрудника посольства США в Москве. В полиции также сообщили, что после возбуждения дела по месту жительства Фогеля был проведен обыск.

По информации СМИ, Марк Фогель вместе с супругой был задержан в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В багаже американца находились марихуана и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и в картриджи для электронных сигарет. Сам американец утверждал, что в его вещах находилась медицинская марихуана, которую ему выписал врач после операции на позвоночник, и что он не знал о запрете на ее ввоз в Россию.

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Валентина Шварцман
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