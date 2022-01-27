В России возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника посольства США

Следователи МВД возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Американцу вменяют нарушения, предусмотренные частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ. «Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

В полиции также указали, что после возбуждения дела по месту жительства подозреваемого был проведен обыск. «Установлено, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик», — рассказали в МВД.

Согласно данным с камеры видеонаблюдения, жена задержанного, «соблюдая меры предосторожности», вынесла из дома некий сверток, выбросила его в мусорный бак, а позже забрала и унесла за пределы жилого комплекса.

7 декабря прошлого года посольство России в США подтвердило информацию об аресте американского гражданина в Москве. Однако в диппредставительстве отказались комментировать это дело «по соображениям конфиденциальности».

Как сообщает ТАСС, Марк Фогель вместе с супругой был задержан в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества. В багаже американца находились марихуана и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и в картриджи для электронных сигарет. «Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки», — передает агентство.

По словам самого задержанного, в его вещах находилось 17 граммов запрещенных веществ, которые он использовал в медицинских целях по назначению врача. Фогель пояснил, что перенес операцию на позвоночнике и ему прописали препарат для облегчения последствий хирургического вмешательства. Американец указал, что не знал о запрете на медицинскую марихуану в России.