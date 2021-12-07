В США рассказали об арестованном в России за контрабанду наркотиков американце

Посольство России в США подтвердило информацию об аресте американского гражданина Марка Фогеля в Москве за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Джейсона Ребхольца.

«Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности», — заявил представитель посольства.

Ранее, как сообщает «Интерфакс», члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили Фогеля в московском СИЗО-5. Он рассказал, что его задержали в августе 2021 года за перевозку 17 граммов марихуаны, которую он использовал в медицинских целях по назначению врача.

Гражданин США пояснил, что перенес операцию на позвоночнике и ему прописали препарат для облегчения последствий хирургического вмешательства. Американец указал, что не знал о запрете на медицинскую марихуану в России.