Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве бывший сотрудник американского посольства признал хранение марихуаны

Экс-сотрудник посольства США в Москве частично признал вину по делу о хранении наркотиков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На судебном процессе, проходящем в Москве, бывший сотрудник американского посольства Марк Фогель частично признал вину по уголовному делу о контрабанде и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

Подсудимый признает факт перемещения через границу запрещенного вещества, но отрицает наличие у него преступного умысла, настаивая на его медицинском назначении. Марихуану ему выписал врач после операции на позвоночнике, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию.

Марк Фогель с супругой прилетел в Москву 14 августа 2021 года из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже Фогеля были обнаружены марихуана и гашишное масло, которые были тщательно спрятаны.

Наркотики были расфасованы в упаковки от контактных линз, а масло — в картриджах для электронных сигарет.

В результате следователи МВД возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта
Мурашко рассказал о запасе лекарств в России
Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы
В Швеции показали робота с ракетами
Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского
В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма
Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского
МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов
Международные резервы России выросли на 2 миллиарда долларов за неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.