В Москве бывший сотрудник американского посольства признал хранение марихуаны

Экс-сотрудник посольства США в Москве частично признал вину по делу о хранении наркотиков

На судебном процессе, проходящем в Москве, бывший сотрудник американского посольства Марк Фогель частично признал вину по уголовному делу о контрабанде и хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

Подсудимый признает факт перемещения через границу запрещенного вещества, но отрицает наличие у него преступного умысла, настаивая на его медицинском назначении. Марихуану ему выписал врач после операции на позвоночнике, но он не знал о запрете на ее ввоз в Россию.

Марк Фогель с супругой прилетел в Москву 14 августа 2021 года из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже Фогеля были обнаружены марихуана и гашишное масло, которые были тщательно спрятаны.

Наркотики были расфасованы в упаковки от контактных линз, а масло — в картриджах для электронных сигарет.

В результате следователи МВД возбудили уголовные дела о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.