Бывшего сотрудника посольства США осудили в России за контрабанду наркотиков

Экс-сотрудника посольства США в Москве приговорили к 14 годам колонии из-за наркотиков

Химкинский городской суд приговорил бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств), части 2 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ», — говорится в сообщении суда.

Там также отметили, что Фогель полностью признал вину.

Марк Фогель с супругой прилетел в Москву 14 августа 2021 года из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево таможенники остановили их в связи с реакцией служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков. В багаже Фогеля были обнаружены марихуана и гашишное масло, которые были тщательно спрятаны.