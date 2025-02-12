Кремль объяснил освобождение Фогеля обменом на россиянина

Заключенный в США гражданин России вернется на Родину по итогам контактов с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как ранее мы сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств интенсифицировались контакты. И их результатом стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан России, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Этот гражданин будет на днях тоже возвращен на Родину», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал на то, что имя гражданина будет известно тогда, когда он будет возвращен в Россию. При этом пресс-секретарь не стал уточнять, участвовали ли в обмене третьи страны.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков. Позже освобожденный поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помилование.