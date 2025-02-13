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12:42, 13 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли деталь разговора Путина и Трампа

Песков: В разговоре Путина и Трампа тема санкций не поднималась
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа тема санкций не поднималась. Такую деталь переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, Россия против этих санкций, но пока эта тема не поднималась», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва считает введенные против нее санкционные ограничения незаконными и «нарушающими все торговые правила».

Ранее Песков сообщил, что Путин и Трамп по итогам переговоров поручили своим помощникам немедленно начать подготовку к встрече на высшем уровне.

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