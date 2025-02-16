Стало известно о планах ЕС согласовать новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС запланировали обсуждение 16-го пакета санкций против России

Постпреды стран Евросоюза запланировали обсуждение 16-го пакета санкций против России. Об этих планах стало известно из повестки заседания, которую приводит РИА Новости.

Отмечается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в среду, 19 февраля. По сообщению агентства, вопрос санкций перешел из разряда обсуждаемого в категорию подлежащего утверждению и передаче в Совет Евросоюза.

Предполагается, что экономические ограничения будут расширены и в отношении Белоруссии.

Днем ранее, 15 февраля, главы МИД стран G7 приняли коммюнике по вопросу введения новых антироссийских санкций, связав их с усилиями по достижению мира на Украине.