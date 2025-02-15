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17:59, 15 февраля 2025Мир

Главы МИД стран G7 сделали заявление по вопросу новых антироссийских санкций

Главы МИД стран G7 приняли коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Главы МИД стран G7 приняли коммюнике по вопросу введения новых антироссийских санкций, связав их с усилиями по достижению мира на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран формата, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости.

«Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины», — говорится в коммюнике.

При этом указывается, что условием отказа стран G7 от введения новых санкций будет обеспечение Москвой Украине «долгосрочной безопасности и стабильности как суверенному, независимому государству».

Также заявляется, что члены формата подтверждают свою непоколебимую поддержку Киева в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G7. Американский лидер назвал ошибкой исключение Москвы из международного клуба после возвращения в состав страны Крыма. Таким образом он выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой» (G20).

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