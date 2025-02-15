Главы МИД стран G7 сделали заявление по вопросу новых антироссийских санкций

Главы МИД стран G7 приняли коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций

Главы МИД стран G7 приняли коммюнике по вопросу введения новых антироссийских санкций, связав их с усилиями по достижению мира на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран формата, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости.

«Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины», — говорится в коммюнике.

При этом указывается, что условием отказа стран G7 от введения новых санкций будет обеспечение Москвой Украине «долгосрочной безопасности и стабильности как суверенному, независимому государству».

Также заявляется, что члены формата подтверждают свою непоколебимую поддержку Киева в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G7. Американский лидер назвал ошибкой исключение Москвы из международного клуба после возвращения в состав страны Крыма. Таким образом он выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой» (G20).