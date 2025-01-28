ЕС запретит ввоз в Россию консолей PlayStation и Xbox

FT: ЕС запретит импорт консолей в Россию в рамках нового пакета санкций

Верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас предложила запретить экспорт в Россиию игровых консолей. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По словам Каллас, Брюссель рассматривает различные типы товаров, которые помогают России вести боевые действия. «Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с них они управляют дронами», — заметила она. Отдельно верховный комиссар ЕС по иностранным делам выделила игровые приставки PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft.

Каллас подчеркнула, что игровые консоли попадут в новый пакет санкций, о которых объявят в конце февраля. Таким образом, легальный ввоз приставок будет запрещен. Каллас также добавила, что в список также попадут химикаты, «необходимые для российской военной промышленности», а также ограничения на импорт сжиженного природного газа.

Три крупнейших производителя игровых консолей — Microsoft, Nintendo и Sony — прекратили продажи своей продукции и покинули рынок России в марте 2022 года. Журналисты FT обратились в компании за комментарием, но не получили оперативного ответа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о продлении санкций ЕС против России. «Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву», — заметил официальный представитель Кремля.